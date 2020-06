Russia-Italia: Terracciano, crisi coronavirus ha permesso "salto in avanti" per Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A livello europeo è emersa la lentezza decisionale, benché – come detto – l'organizzazione abbia fatto un salto in avanti", ha aggiunto Terracciano, osservando inoltre come sia stata evidenziata l'impossibilità di adottare politiche individuali. Allo stesso modo, l'Italia si oppone all'apertura separata delle frontiere esterne, da parte di singoli stati. Il paese sta contribuendo in modo attivo alla discussione in ambito Ue per valutare le possibilità di apertura al turismo dall'esterno, compreso quello con la Russia. Il 15 giugno è attesa a riguardo una riflessione ad alto livello in ambito Ue. (Rum)