Fase 2: Solinas, stiamo trattando con il governo per trovare un'intesa

- Stiamo trattando con il governo per trovare un'intesa su test sierologici. Così Christian Solinas, governatore della regione Sardegna ai microfoni di "Centocittà", su Radio1 Rai. "Stiamo trattando con il governo per trovare un'intesa su questo punto. Perché abbiamo proposto un modello che tende a coniugare l'ospitalità con la sicurezza sanitaria. Se dovesse essere accettato, il test si farebbe nella città di residenza", ha detto. "Vogliamo offrire una destinazione sicura al turista. Abbiamo sempre detto che chiunque arrivi, da dovunque arrivi, se vogliamo mantenere una destinazione sicura dove fare una vacanza, avrebbe dovuto tenere una piccola cautela in più al'atto della partenza", ha aggiunto. "Nello scenario alternativo che abbiamo proposto, c'è una registrazione all'ingresso con un piccolo questionario epidemiologico e pensiamo a un incentivo per chi volesse sottoporsi a una verifica con un test. Potremmo riconoscere - ha concluso Solinas - un piccolo voucher, un bonus da spendere in Sardegna".(Rin)