Tunisia: sindacato Ugtt, rischio che territorio tunisino sia utilizzato per intervento in Libia (2)

- Il sindacato ha inoltre chiesto alla presidenza e alle istituzioni del paese di garantire tutte le misure di sicurezza volte a mantenere la sovranità del paese e vietare la circolazione dei terroristi da e verso la Libia. "La situazione in Libia – sottolinea la nota dell’Ugtt - sta peggiorando dopo l'intervento diretto di diversi paesi e il trasferimento di migliaia di terroristi dalla Siria". Per il sindacato l'obiettivo è spostare la guerra tra “paesi imperialisti” dal fronte siriano a quello libico, fino ad altri paesi dell’Africa, per spartirsi risorse come petrolio, gas e uranio. “Questa situazione esplosiva costituisce una minaccia diretta per la Tunisia in termini di integrità territoriale, sicurezza e situazione economica e sociale”, conclude l’Ugtt. (segue) (Tut)