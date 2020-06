Tunisia: sindacato Ugtt, rischio che territorio tunisino sia utilizzato per intervento in Libia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 30 maggio gli Stati Unti hanno annunciato la possibilità di utilizzare una brigata di assistenza alle forze di sicurezza in Tunisia, alla luce delle attività condotte dalla Russia in Libia, secondo quanto emerso in un comunicato del Comando Usa per l'Africa (Africom ), diffuso a seguito di un colloquio tra il generale Stephen Townsend e il ministro della Difesa tunisino, Imed Hazgui. “Mentre la Russia continua a soffiare sul fuoco del conflitto libico, la sicurezza regionale in Nord Africa è una preoccupazione crescente", ha affermato Townsend. "Stiamo cercando nuovi modi per affrontare i problemi di sicurezza comuni con la Tunisia, incluso l'uso della nostra brigata di assistenza alle forze di sicurezza”. (segue) (Tut)