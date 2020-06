Cultura: da domani a Roma riaprono Musei civici e aree archeologiche Fori e Circo Massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, martedì 2 giugno, riaprono al pubblico tutti gli spazi del sistema Musei in Comune di Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Dopo la ripresa delle attività dei Musei capitolini e del Museo di Roma a Palazzo Braschi, lo scorso 19 maggio, riaprono anche Museo dell'Ara Pacis, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti - Aranciera di villa Borghese, Museo di scultura antica Giovanni Barracco, Museo napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de' Pazzi, Museo delle mura. Dalla stessa data, saranno nuovamente visitabili le aree archeologiche dei Fori imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali), dalle 08:30 alle 19:15 (ultimo ingresso 18:15), e del Circo Massimo (a esclusione di Circo Maximo experience), dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso 18). I servizi museali sono a cura di Zètema progetto cultura. Dal 29 maggio sarà possibile prenotare l'ingresso e la fascia oraria al numero 060608 oppure online sul sito "museiincomuneroma.it". Per i possessori della Mic card la prenotazione allo 060608 è obbligatoria e gratuita. Si tornerà così, spiega una nota del Campidoglio, a vivere di persona tutti i musei civici, spazi di cultura e bellezza, visitando le loro prestigiose collezioni permanenti e la ricca e variegata offerta di mostre molte delle quali prorogate dopo la sospensione dovuta al lockdown. La riapertura avverrà nel rispetto delle linee di indirizzo per le attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e delle Province autonome. (segue) (Com)