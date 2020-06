Cultura: da domani a Roma riaprono Musei civici e aree archeologiche Fori e Circo Massimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mostre disponibili nei Musei civici sono varie e interessanti, gratuite o con biglietto ridotto per i possessori della Mic card. Al Museo di Roma a Palazzo Braschi è stata prorogata fino al 21 giugno la grande mostra "Canova. Eterna bellezza", dedicata al legame tra Antonio Canova e la città di Roma, con oltre 170 opere e prestigiosi prestiti da importanti musei e collezioni italiane e straniere. Al Museo dell'Ara Pacis, con la grande mostra "C'era una volta Sergio Leone" Roma celebra, a 30 anni dalla morte e a 90 dalla sua nascita, uno dei miti assoluti del cinema italiano. Altri tre mesi per visitarla: la chiusura della mostra è stata posticipata al 30 agosto. Alla Centrale Montemartini è stata prorogata al primo novembre la mostra "Colori degli Etruschi. Tesori di terracotta", la straordinaria selezione di lastre parietali figurate e decorazioni architettoniche a stampo in terracotta policroma, provenienti dal territorio di Cerveteri (l'antica città di Caere), in parte inedite. Sono esposti reperti archeologici di fondamentale importanza per la storia della pittura etrusca, recentemente rientrati in Italia grazie a un'operazione di contrasto del traffico illegale La Centrale Montemartini e la Galleria d'Arte Moderna di via Crispi ospitano la mostra "Miresi. Sguardi e Architetture. Berlino/Roma/Barcellona", una serie di opere dedicate agli sguardi e alle architetture delle tre capitali in parallelo con gli spazi museali e le collezioni, prorogata al 23 agosto. Alla Galleria d'Arte Moderna di via Crispi ospita anche la mostra "La rivoluzione della visione. Verso il Bauhaus. Moholy-Nagy e i suoi contemporanei ungheresi", dedicata all'arte di László Moholy-Nagy, artista d'origine ungherese e figura chiave del movimento Bauhaus nel mondo, in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua nascita (1895-2020). Nell'ambito della mostra, prorogata al 23 agosto, nell'area del chiostro-giardino, è presente un'installazione di Sàndor Vàly, in una prospettiva di ricostruzione ambientale contemporanea delle teorie sulla luce dello stesso fondatore del Bauhaus. (segue) (Com)