Cultura: da domani a Roma riaprono Musei civici e aree archeologiche Fori e Circo Massimo (3)

- Sempre alla Galleria, proroga fino all'11 ottobre per "Spazi d'arte a Roma". Documenti dal centro ricerca e documentazione arti visive (1940-1990), un progetto espositivo e di workshop in correlazione con i 40 anni del Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive (1979-2019). Al Museo di Roma in Trastevere sono state prorogate fino al 20 settembre due esposizioni fotografiche. La mostra "Ara Güler" è dedicata al fotografo turco, lucido osservatore della storia e della società del proprio paese d'origine: reclutato da Henri Cartier-Bresson per l'agenzia Magnum, Ara Güler fu il primo corrispondente dal Medio Oriente per il quotidiano Times. È poi possibile visitare la mostra "Frammenti. Fotografie di Stefano Cigada", un lavoro che indaga il patrimonio statuario di alcuni grandi Musei attraverso il medium fotografico. Al Museo Napoleonico, la mostra "Aspettando l'Imperatore" - prorogata al 25 ottobre - ricostruisce il volto utopico della Roma napoleonica, rimasto in gran parte al solo livello progettuale, mentre ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali prosegue fino al 6 settembre "Civis Civitas Civilitas" che illustra, attraverso plastici degli edifici sacri e pubblici, il modello di vita urbano romano, esportato militarmente anche nelle città dell'impero. Da visitare nei Musei di Villa Torlonia: "Carlo Levi e l'arte della politica", al Casino dei Principi, una mostra a cura del centro Carlo Levi di Matera e della fondazione Carlo Levi che, attraverso l'esposizione di 58 disegni politici e 46 opere pittoriche, spazia nella poliedrica personalità di Levi, dalla letteratura alla poesia, dalla pittura al disegno. L'esposizione è stata prorogata al 19 luglio. Al Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese in mostra fino al 6 settembre "Monica Ferrando. Bianco, Nero, in levità passare. Opere Recenti", una mostra che si muove tra novità e tradizione pittorica come le opere della sede museale in cui è ospitata. Prosegue qui inoltre fino al 23 agosto "Le altre opere. Artisti che collezionano artisti", la prima tappa della rassegna delle opere di 86 artisti contemporanei, che si svolge in cinque sedi museali romane. Secondo appuntamento al Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, fino al 30 agosto, e al Museo di Roma in Trastevere, fino al 13 settembre. (segue) (Com)