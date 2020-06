Cultura: da domani a Roma riaprono Musei civici e aree archeologiche Fori e Circo Massimo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso ai musei sarà regolato dalle misure anti contagio. È obbligatorio il pre-acquisto dei biglietti di ingresso, all'arrivo il visitatore deve attendere il proprio turno di ingresso e mantenere la distanza di sicurezza. Verrà sottoposto a misurazione della temperatura tramite termoscanner (l'accesso non è consentito con risultato uguale o superiore ai 37.5. Si accede senza passare dalla biglietteria, mostrando il biglietto pre-acquistato sullo smartphone o stampato. Ai varchi di accesso e nelle sale interne sono disponibili gel disinfettanti è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza. Per i possessori della Mic card la prenotazione allo 060608 è obbligatoria e gratuita. La chiamata al numero attiva un biglietto, anch'esso gratuito, da mostrare all'ingresso insieme alla Mic. L'obbligo del preacquisto del biglietto è necessario anche per le mostre Canova. Eterna bellezza e C'era una volta Sergio Leone, entrambe accessibili con riduzione sul costo del ticket. Tutte le informazioni di sicurezza si trovano su "museiincomuneroma.it" o chiamando lo 060608. Accanto all'esperienza dal vivo della visita al museo prosegue grandissima offerta digital, rintracciabile con l'hashtag "laculturaincasa", promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale con la collaborazione di tutte le istituzioni culturali cittadine, che in queste settimane di lockdown - con rubriche dedicate alle collezioni museali e archeologiche, con cinema e musica, teatro, con spazi di didattica, eventi, celebrazioni di ricorrenze e tanti giochi per piccoli e grandi. (Com)