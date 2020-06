2 giugno: a Spallanzani festa speciale, Mattarella a concerto in ricordo vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani sarà una Festa della Repubblica "particolare e contraddistinta della lotta contro il Covid-19 alla presenza di un ospite straordinario: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha raccolto l’invito del presidente Zingaretti". Si legge sul portale Salute Lazio. Domani, alle 19, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti accoglierà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul palcoscenico allestito per l’occasione nel cortile dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani illuminato con il tricolore e la voce del tenore internazionale Francesco Grollo. "Il tenore Francesco Grollo con il suo canto ha voluto portare l’omaggio agli operatori sanitari e ai pazienti dello Spallanzani e con loro a tutti coloro che con sacrificio, ma con amore, operano negli ospedali nella sanità, quelle donne e quegli uomini che in questo calvario ci hanno insegnato il vero significato della parola curare: prendersi cura del prossimo e del mondo che ci circonda", conclude Salute Lazio. (Rer)