Torino: Università, venerdì convegno on-line sul turismo culturale

- Venerdì 5 giugno, dalle 9.30, su piattaforma Webex si terrà il convegno "Open Tourism: ricerche, prospettive e letture sul turismo culturale nell'area alpina occidentale". Lo rende noto l'Università di Torino. Un convegno multidisciplinare in cui si confronteranno approcci, competenze, sperimentazioni, progetti e gruppi di lavoro preesistenti nelle letterature straniere, nella storia, nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nella storia dell’arte e dell’architettura, nel management, nell’economia, nell’antropologia culturale e nel mondo “digital”. Con un’attenzione particolare alla realtà transfrontaliera dei territori dell’arco alpino occidentale, secondo prospettive di comparazione che si ramificano anche in altre culture europee. Promosso dal “Laboratorio di ricerca Open Tourism” istituito da un gruppo di docenti del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino, il convegno è la prima attività ideata e organizzata nell’ambito di questo laboratorio che, avvalendosi anche delle esperienze nella didattica dei percorsi su turismo e valorizzazione del patrimonio culturale incardinati nel dipartimento, è nato per raccordare esperienze di ricerca di studiosi di discipline differenti operativi della stessa struttura dipartimentale, nelle loro reti di collaborazioni con enti ed istituzioni locali e stranieri, oltre che con altre realtà accademiche. Un’occasione per una riflessione finalizzata alla conoscenza e alla valorizzazione di un territorio dalla notevole peculiarità storica, economica e culturale. In un dialogo tra passato e presente, si farà tesoro delle testimonianze, delle realizzazioni e delle voci di ieri per suggerire e impostare esperienze conoscitive dell’area alpina montana e urbana che più che mai, oggi e domani, nell’esperienza e dopo l’esperienza della pandemia, richiedono aggiornamenti, adeguamenti, riletture. Per partecipare al convegno è sufficiente collegarsi alla piattaforma Webex al seguente link: Convegno “Open Tourism. Ricerche, prospettive e letture sul turismo culturale nell’area alpina occidentale” (Rpi)