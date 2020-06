﻿Coronavirus: Fornaro (Leu), dalla crisi si esce con maggiore coesione sociale e non con meno diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla più grave crisi economica del secondo dopoguerra si esce con uno sforzo straordinario di ricostruzione, insieme a una maggiore coesione sociale. Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali, Federico Fornaro. "La convinzione che si debba invece ridurre diritti e protezione sociale ha già dimostrato nel recente passato di essere miope e perdente. Nella competizione globale l'Italia deve stare in campo puntando sulle leve strategiche dell'innovazione e della creatività e non certo con quello dello svilimento del lavoro", aggiunge Fornaro, secondo cui lo Stato e la politica sono chiamate a giocare un ruolo fondamentale: lo giochino con coraggio, senza ascoltare le sirene di chi vorrebbe mettere in un angolo i sindacati e i lavoratori. "L'obiettivo del Governo deve essere quello di ridare slancio all'economia e nel contempo lottare contro la crescita delle diseguaglianze, autentico cancro della società contemporanea", conclude.(Rin)