India: Nuova Delhi fronteggia la peggiore invasione di locuste da 27 anni a questa parte

- India, già alle prese con la pandemia di coronavirus, si trova a fare i conti con un’altra emergenza: la peggiore invasione di locuste da quasi tre decenni a questa parte. Gli sciami di insetti hanno attraversato le regioni desertiche del Pakistan, ed hanno già raggiunto diverse aree del paese, minacciando di distruggerne i raccolti. Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha dichiarato ieri che il governo si è già attivato per sostenere gli agricoltori e minimizzare i danni ai raccolti avvalendosi delle tecniche più moderne. “Sono sicuro che assieme saremo in grado non soltanto di affrontare questa crisi che incombe sul nostro settore agricolo, ma anche di gestirla e salvare le colture”, ha dichiarato Modi nel corso di un messaggio radiofonico al paese. Tra gli Stati indiani alle prese con gli sciami di locuste del deserto ci sono il Rajasthan nord-occidentale, il Punjab settentrionale, Gujarat occidentale le aree centrali di Madhya Pradesh. Diversi altri Stati, così come il territorio che include la capitale, Nuova Delhi, sono in stato di allarme in vista di una ulteriore espansione della piaga. Il Pakistan, dove le locuste sono giunte dal vicino Iran, fa già i conti con danni significativi alle coltivazioni in tutte e 60 le province del paese, incluso il Balochistan. (Inn)