Regno Unito: fonti stampa, cinque nuovi medicinali testati contro coronavirus

- Cinque nuove medicinali verranno testati in 30 ospedali del Regno Unito nel tentativo di trovare un trattamento medico funzionante contro il coronavirus. Lo riporta in un'esclusiva il quotidiano britannico "The Guardian". Gli ospedali del Regno Unito cercano centinaia di pazienti che si offrano per testare i nuovi trattamenti, che i medici sperano possano avere un effetto considerevole sul coronavirus. I medicinali in questione sono l'Heparin, il Bemcentinib, Medi3506, Calquence e Zilucoplan. I primi due vengono utilizzati per trattare disturbi del sangue, mentre Medi3506 è un'iniezione anti-infiammatoria che viene usata per combattere malattie della pelle e malattie croniche dei polmoni. Calquence è usata per trattare i linfomi mantellari e Zilucoplan è invece un medicinale contro i dolori muscoloscheletrici. I test di questi cinque medicinali iniziano quindi a pochi giorni dalla decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di fermare gli esperimenti con l'idrossiclorochina, sostanza promossa dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump come un'efficace cura per il coronavirus. Ad organizzare i test di questi cinque medicinali sono stati i membri del programma Accordo, quindi medici, scienziati, esponenti dell'industria farmaceutica, il Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico e istituti di ricerca del Regno Unito. Tra gli ospedali che parteciperanno al programma ci sono il St Thomas' e il Guys' a Londra, e importanti ospedali di Liverpool, Manchester, Leeds, Leicester e Glasgow. (Rel)