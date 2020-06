Roma: Figliomeni (Fd'I), anziani e fragili abbandonati da Raggi e 5 stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza del sindaco Raggi, che proroga ulteriormente fino al 30 giugno la chiusura dei centri anziani e delle attività svolte nelle strutture destinate a persone con diverse fragilità e disagi sociali, dimostra ancora una volta il totale disinteresse dei 5 stelle verso queste categorie di soggetti deboli". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "In questi mesi abbiamo presentato tantissime proposte volte ad emanare linee guida chiare e protocolli univoci, anche facendo svolgere per tempo tutte quelle attività di sanificazione, sfalcio dell'erba e manutenzione che potessero consentire la riapertura dei centri nel rispetto di tutte le precauzioni. Il sindaco invece, con la chiusura, continua a percorrere la strada più semplice aggravando la solitudine ed i problemi fisici e psicologici delle persone che, fortunatamente, in parte sono attenuati grazie ai progetti portati avanti gratuitamente da organismi quali l'Accademia nazionale di cultura sportiva che, attraverso tutorial e telefonate a casa, cercano di stare vicino agli anziani. Continueremo a lottare per i diritti di queste persone dimenticate cercando di incalzare la Raggi che invece pensa al terzo mandato, ma stia certa che non avrà alcun sostegno da chi è stato vergognosamente penalizzato ed abbandonato alla solitudine", conclude la nota. (Com)