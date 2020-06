Turchia: riprendono oggi i collegamenti aerei interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi oggi in Turchia i collegamenti aerei interni, a partire da quelli tra Istanbul e le città di Ankara, Smirne, Atalya e Trebisonda. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu". L'annuncio della ripresa dei voli è stato dato il 30 maggio dal ministro dei Trasporti, Adil Karaismailoglu. Il trasporto ferroviario tra le città della Turchia è ripreso invece il 28 maggio. In questa fase, la Turchia ha intrapreso un graduale allentamento delle misure per contenere il coronavirus, tra cui rientra la fine del divieto di spostamenti interni al paese (divieto che permane tuttavia per sopra i 65 anni e minori di 18 anni). (Tua)