Russia: dollaro sceso sotto i 70 rubli per la prima volta dall'inizio di marzo

- All'apertura delle negoziazioni alla Borsa di Mosca, il dollaro è sceso sotto i 70 rubli per la prima volta dal 6 marzo. Nelle prime transazioni, il tasso di cambio della valuta statunitense è sceso a 69,68 rubli. Alla chiusura delle negoziazioni di venerdì 29 maggio, il dollaro valeva 70,25 rubli. Lunedì mattina l'euro è sceso a 77,635 rubli, mentre il venerdì sera un euro valeva 77,93 rubli. Il mercato azionario russo si è aperto con la crescita degli indici Mosbirzhi e Rts. L'indice Mosbirzhi all'apertura delle negoziazioni ammontava a 2761,23 punti, in rialzo rispetto ai 2734,83 di venerdì 29 maggio. L'indice Rts è salito dai 1219,76 punti di venerdì ai 1240,08 dell'apertura delle negoziazioni ed ha continuato a crescere nei primi minuti fino ai 1252,92 delle 9,05 (italiane), per poi riavvicinarsi al livello di apertura. (segue) (Rum)