Russia: dollaro sceso sotto i 70 rubli per la prima volta dall'inizio di marzo (2)

- Il rublo si è deprezzato all'inizio di marzo, seguendo i prezzi del petrolio, colpiti dal mancato raggiungimento di un accordo tra i paesi Opec+ su ulteriori riduzioni della produzione. Lunedì 9 marzo il prezzo del greggio Brent è sceso del 30 per cento e ha raggiunto i 31,02 al barile (il calo giornaliero più significativo dal 1991). Il 9 marzo le attività della Borsa di Mosca erano sospese per giornata non lavorativa, ma sul mercato Forex il rublo contro il dollaro è sceso dell'8,8 per cento a 74,5 rubli e l'euro è sceso del 9,7 per cento fino a 85 rubli (il più grande calo giornaliero del tasso di cambio del rublo dal 16 dicembre 2014). (Rum)