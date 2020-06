Lazio: Coldiretti, con blocco dimezzata vendita vino e crisi per 4 cantine su 10 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, stando all’ultimo report "Cantina Italia" redatto dall’Icqrf, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del ministero delle Politiche agricole, si registra rispetto allo scorso anno una riduzione del 3,6 per cento per i vini, del 10,6 per cento per i mosti e del 31,1 per cento per il vino nuovo ancora in fermentazione. Nel Lazio è presente oltre un milione di ettolitri di vino, di questi 358 mila sono Dop, 386 mila Igp, 278 mila altri vini e 2.661 mila vini varietati. "La Coldiretti è impegnata nella campagna 'io bevo italiano' – aggiunge Granieri - per promuovere gli acquisti, ma serve anche sostenere con massicci investimenti pubblici e privati la ripresa delle esportazioni con un piano straordinario di comunicazione sul vino, che rappresenta da sempre all’estero un elemento di traino per l’intero made in Italy". L’Italia con 46 milioni di ettolitri si classifica davanti la Francia come il principale produttore mondiale con circa il 70 per cento della produzione destinato a vini Docg, Doc e Igt con 332 vini a denominazione di origine controllata (Doc), 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione geografica tipica (Igt) e il restante 30 per cento per i vini da tavola. (segue) (Com)