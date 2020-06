Fase 2: Zaia, non si può pensare una gestione in Europa a macchia di leopardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle riaperture tra Stati vincolate da tamponi, come ad esempio in Grecia, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: "Non si può pensare ad una gestione in Europa a macchia di leopardo". "Se il ministero degli Esteri suona qualche campanello in Grecia - ha detto alla trasmissione "Agorà" su Rai3 - è possibile che luglio sparisce e torna tutto come prima, che mi sembra la cosa più ragionevole", ha spiegato Zaia. "Il tampone trova il contagio almeno dopo 6-7 giorni dopo il contatto col virus. Quindi parlare di patente a seguito di un tampone è una foto istantanea che non ci dà tranquillità rispetto al futuro", ha aggiunto. Zaia ha poi detto: "Il professor Crisanti è una figura determinante in Veneto, così come altri grandi scienziati, una squadra di purosangue. A Crisanti abbiamo affidato il più grande laboratorio italiano, e ci ha dato la copertura sul fronte delle analisi. Il piano di sanità pubblica, cioè decidere il piano d'attacco, lo ha fatto la Regione, è funzione della Regione col servizio di prevenzione". Zaia ha poi precisato: "E' sbagliato confrontare il Veneto e la Lombardia, io non ho le zone metropolitane della Lombardia. Sono convinto che abbiamo applicato tutte le linee guida. La Lombardia ha avuto anche la sfortuna di una grande ondata di virus che noi non abbiamo avuto". Infine, alla domanda se serve una legge per chi nega le evidenze, come nel caso della pandemia da Coronavirus, ha risposto: "Io sono per la libertà di pensiero, ma c'è un limite oltre il quale non si può andare. Chi nega cose come i campi di concentramento commette un reato, punto", ha concluso Zaia. (Rin)