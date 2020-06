Coronavirus: Egitto, aumento giornaliero di contagi più alto da metà febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute egiziano ha annunciato l'aumento giornaliero di contagi da coronavirus più alto da metà febbraio, con 1.536 nuovi casi registrati in ventiquattr'ore. Lo ha annunciato il dicastero in un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale. Il totale di contagi da coronavirus in Egitto è salito a 24.985, con 6.037 guarigioni e 959 decessi, di cui 46 nelle ultime ventiquattr'ore.(Cae)