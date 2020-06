Mauritania: aperta indagine su credibilità informazioni relative al Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ministeriale della Mauritania incaricato del dossier coronavirus avvierà un'indagine su alcune registrazioni audio che metterebbero in discussione la credibilità delle cifre comunicate dal ministero della Salute in merito ai casi di contagio da Covid-19 nel paese. Lo riferisce la stampa locale, ricordando che i mauritani hanno ampiamente rilanciato sui social network le parole di una donna, che si è presentata come biologa e sostiene che le cifre annunciate dal ministero della Salute in merito al numero di casi di Covid-19 sarebbero errate. Secondo la biologa, l’annuncio di cifre sbagliate sarebbe intenzionale e mirerebbe ad ottenere la cancellazione del debito.(Res)