Kosovo-Serbia: Pristina appone alcune modifiche a principio di reciprocità (2)

- Ieri l'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, si è detto “deluso” per l’entrata in vigore del principio di reciprocità nei rapporti economici, commerciali e politici tra Kosovo e Serbia, da parte delle autorità di Pristina. “Deluso per le nuove misure di reciprocità introdotte dal governo per gli affari correnti del Kosovo. Tali azioni unilaterali compromettono la ripresa del dialogo e dovrebbero essere rimosse immediatamente. Come costantemente affermato, ci aspettiamo che entrambe le parti del dialogo attuino e rispettino gli accordi passati”, ha scritto Lajcak su Twitter. Per il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic si tratta di una decisione "inaccettabile", in quanto la Serbia “dovrebbe riconoscere il Kosovo come Stato indipendente”. La decisione di introdurre il principio di reciprocità è del governo dimissionario ma in carica per gli affari correnti guidato dal premier Albin Kurti. (Kop)