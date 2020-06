Ue: Gentiloni a “Politico”, colloqui su fondo ripresa e Qfp saranno difficili ma sono fiducioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati sul fondo per la ripresa e il Quadro finanziario pluriennale dell'Ue (Qfp) saranno difficili, ma il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si dice “fiducioso” sul fatto che non mineranno l'impianto della proposta. Lo ha dichiarato lo stesso Gentiloni in una intervista a “Politico”. I colloqui sul bilancio pluriennale dell'Unione europea (Qfp) della Commissione europea e le proposte relative al fondo di ripresa "saranno difficili e dobbiamo rispettare la legittimità di posizioni diverse, ma sono piuttosto fiducioso che questa discussione non minerà, per così dire, l'architettura dell'edificio", ha dichiarato. Le controversie, secondo il commissario, riguarderanno punti come "la dimensione, la durata dei prestiti, l'allocazione", ma "non credo che i grandi pilastri della proposta saranno cambiati", ha affermato. Gentiloni ha ricordato che ci sono stati "diversi momenti cruciali" che hanno portato fin qui. Uno è stato quando "la Commissione ha deciso di svolgere un ruolo cruciale" che "è stato reso possibile dall'idea della presidente (Ursula) von der Leyen di collegare il fondo (di ripresa) all'aumento del massimale delle risorse e del Quadro finanziario pluriennale (Qfp)". (segue) (Beb)