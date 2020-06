Ue: Gentiloni a “Politico”, colloqui su fondo ripresa e Qfp saranno difficili ma sono fiducioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro elemento è stato "il lavoro svolto dai servizi (della Commissione) per valutare le esigenze di (paesi dell'Ue) poiché ciò è stato fondamentale per fornire una solida base alla proposta". E "terzo, ovviamente la proposta franco-tedesco che era importante per rendere la nostra proposta non solo solida, ma anche più forte e più realistica". In merito alle posizioni diverse tra i paesi dell'Ue, tra i quali i cosiddetti frugali, "penso che dovremmo essere consapevoli del fatto che si tratta di un pacchetto davvero senza precedenti ma anche straordinario", ha detto Gentiloni a “Politico”. "La necessità di una politica fiscale più forte e coordinata nell'Ue non è una nuova questione e ora abbiamo una base per andare in questa direzione", ha concluso il commissario europeo. (Beb)