Energia: Regno Unito, terminati i lavori per la base del secondo reattore di Hinkley Point

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) e quello cinese Chine General Nuclear (Cgn) hanno terminato i lavori per la realizzazione della base in cemento armato del reattore numero 2 della centrale nucleare di Hinkley Point C, nel Regno Unito. Lo hanno riferito le due aziende attraverso un comunicato. I lavori procedono nel pieno rispetto del calendario stabilito più di quattro anni fa. Nell'ambito della crisi sanitaria provocata dal coronavirus i due gruppi hanno ridotto il personale attivo nel sito. Il progetto della centrale di Hinkley Point C è portato avanti da Edf (66,5 per cento) e Cgn (33,5 per cento) e prevede una capacità di 3,2 gigawatt, capace di coprire il 7 per cento del fabbisogno britannico.(Rel)