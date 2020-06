Ungheria: Ksh, economia cresce del 2,2 per cento nel primo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia ungherese è cresciuta del 2,2 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020. Lo comunica l'Ufficio centrale di statistica (Ksh) dopo aver compiuto una seconda lettura dei dati. Tenuto conto dei fattori stagionali, l'aumento del Pil è del 2 per cento. L'impatto negativo dell'epidemia di coronavirus si avverte in tutti i settori, mentre il traino principale della crescita continua ad essere rappresentato dai servizi e, in misura minore, dall'industria. (Vap)