Incidenti stradali: scontro frontale auto-scooter a Milano, grave 45enne

- Un 45enne è rimasto gravemente ferito dopo che a bordo del suo scooter si è scontrato frontalmente con un’auto in corso XXII marzo a Milano. L’incidente è accaduto poco prima delle 20 di domenica sera all’altezza di piazza Santa Maria del Suffragio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Polizia locale. Dai primi rilievi dei ‘ghisa’ sembra che l’auto, una Ford Fiesta, abbia effettuato una svolta senza accorgersi che in quel momento stava sopraggiungendo lo scooter, un Sh300. Il 45enne non è riuscito a evitare l’impatto ed ha colpito con il proprio mezzo violentemente l’auto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e per lui è stato necessario il trasporto in codice rosso all’ospedale Niguarda. (Rem)