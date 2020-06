Nigeria: attacchi armati nel Katsina, uccise almeno 18 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 18 persone sono state uccise nello stato di Katsina, nella Nigeria nordoccidentale, durante un attacco sferrato da numerosi uomini armati per rubare capi di bestiame. E' quanto hanno riferito alcuni testimoni ed il portavoce della polizia di Katsina Gombo Isa ai media locali, secondo i quali gli aggressori sarebbero stati almeno 500 e avrebbero attaccato la zona di Faskari domenica pomeriggio a bordo di motociclette. Negli attacchi, che hanno coinvolto anche il villaggio di Sabon Garin, è stato ucciso anche il leader locale Abdulhamid Sani, che gli aggressori hanno prima tentato di sequestrare. Secondo il portavoce di polizia Isa gli assalitori portavano "armi sofisticate". Le forze di sicurezza sono state mobilitate e sono attualmente alla ricerca dei responsabili. La zona è teatro di frequenti violenze. Lo scorso 20 aprile, almeno 47 persone sono morte in seguito ad una serie di attacchi armati avvenuti sempre nello stato di Katsina. Anche in quel caso, secondo la polizia gli aggressori, armati di fucili Ak 47, hanno fatto irruzione simultaneamente nei villaggi di Danmusa, Dutsenma e Safana. L’episodio è stato condannato dal presidente Muhammadu Buhari. “In linea con il mio impegno per la sicurezza delle persone, questi attacchi saranno affrontati con una forza”, ha affermato Buhari in una nota. Centinaia di persone sono state uccise nell'ultimo anno da bande criminali che operano nel nord-ovest della Nigeria compiendo rapine e rapimenti. (Res)