Energia: Scozia, investimenti in fonti sostenibili potrebbero creare 150 mila posti di lavoro

- I nuovi dati della Commissione dei sindacati della Scozia dimostrano che se il governo locale investisse circa 14 miliardi e mezzo di euro in nuovi progetti per le infrastrutture nel settore dell'energia sostenibile, potrebbero essere creati 150 mila posti di lavoro. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva britannica "Bbc". Aree importanti in questo caso sarebbero la manifattura nel settore delle energie rinnovabili e il settore dell'eolico offshore. Il segretario generale della Commissione dei sindacati scozzese, Roz Foyer, ha detto che "la ricerca che stiamo pubblicando fa parte di una relazione più estensiva sul potenziale per creare posti di lavoro nelle infrastrutture del settore dell'energia sostenibile".(Rel)