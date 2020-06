Cultura: a Casina di Raffaello al via contest social cucina creativa per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema progetto cultura, aderendo alla campagna "La cultura in casa Kids lanciata da Roma Capitale, prosegue anche a giugno le sue attività digitali. Per rimanere vicini ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie che devono trascorrere ancora del tempo a casa, Casina di Raffaello, con il contributo scientifico di Technotown e la collaborazione del Centro agroalimentare di Roma, propone l’iniziativa "Mamma oggi cucino io!", un contest social di cucina creativa per bambini dai 4 ai 12 anni sul tema dell’alimentazione. Ogni giovedì (4, 11, 18 e 25 giugno) Casina di Raffaello lancerà sui propri canali social una sfida per la creazione artistica di una semplice ricetta da far realizzare ai bambini insieme ai loro genitori. I piccoli chef dovranno poi utilizzare tutta la fantasia per "impiattare" in modo artistico le proprie creazioni culinarie. Le sfide riguarderanno quattro categorie: Colazioni Artistiche; Merende d’Autore; Pic Nic Speciali e Gelati Spaziali. (segue) (Com)