Cultura: a Casina di Raffaello al via contest social cucina creativa per bambini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente al lancio della sfida sui canali social, sarà pubblicata la video ricetta realizzata dal Centro agroalimentare di Roma, per supportare i bambini e le loro famiglie nella pianificazione della spesa e per dare spunti alla realizzazione delle loro creazioni. Grazie alle competenze scientifiche di Technotown, saranno realizzati anche dei mini filmati esplicativi adatti ai più piccoli per spiegare le proprietà chimiche degli alimenti utilizzati durante le sfide. Ogni settimana i bambini avranno la possibilità di inviare entro le ore 12 del mercoledì successivo via email le foto delle loro creazioni alimentari e degli "impiattamenti" artistici, che saranno pubblicate lo stesso mercoledì alle ore 17 sulla pagina Facebook di Casina di Raffaello. Vincerà per ciascuna categoria chi riceve più like nella settimana di pubblicazione. Alla ripresa delle attività la Casina di Raffaello premierà i vincitori con dei piccoli gadget ed esporrà in mostra una selezione dei migliori lavori pervenuti, grazie alla selezione di una giuria composta da Casina di Raffaello, da Technotown e dal Centro agroalimentare di Roma. (Com)