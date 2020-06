Bolivia: coronavirus, da oggi possibili riaperture di uffici e commerci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libertà di circolazione durante il giorno e riapertura di uffici e commerci. Questi i punti principali della denominata "quarantena dinamica" che si avvia da oggi in Bolivia, presentata dal ministro della Produzione, Oscar Ortiz. "Il decreto stabilisce in principio che si potrà circolare liberamente dalle 5 fino alle 18 e riconosce a province e municipi la facoltà di regolare lo svolgimento delle diverse attività, principalmente commercio e servizi", ha affermato il ministro del governo ad interim del presidente Jeanine Anez al termine di una riunione di gabinetto. "Si tratta di uno schema flessibile che permette la riattivazione delle attività ma che decentralizza le decisioni nel rispetto del principio delle autonomie locali", ha aggiunto Ortiz. Il decreto prevede inoltre la ripresa del lavoro anche per l'amministrazione pubblica "rispettando tutte le norme di biosicurezza" e permette lo svolgimento di cerimonie religiose nel fine settimana rispettando la distanza sociale. Ad oggi in Bolivia sono 9.592 i casi di contagio e 310 i morti riconducibili alla Covid-19.(Brb)