India: coronavirus, Nuova Delhi scala classifica mondiale dei contagi

- L’India è divenuta il settimo paese al mondo per contagi da Covid-19, dopo la pubblicazione dell’ultimo bollettino giornaliero relativo a contagi e decessi causati dal coronavirus. L’ultimo bilancio aggiornato ha portato a 190.962 il numero dei soggetti contagiati, poche migliaia in meno dell’Italia; le vittime sinora attribuite al coronavirus in India sono 5.411. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati oltre 8mila, e 221 i decessi. Proprio oggi, primo giugno, ha avuto inizio in Giappone la quinta fase del blocco nazionale decretato in risposta all’emergenza sanitaria globale. (Inn)