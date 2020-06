Sanità: Aifa, agenzie regolatorie mondiali impegnati a collaborare in studi osservazionali Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del secondo convegno dedicato agli studi osservazionali dei dati clinici basati su “real world data” nel contesto del Covid-19, organizzato lo scorso 19 maggio congiuntamente dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dall’Agenzia canadese (Health Canada) sotto l'egida dell'International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (Icmra), le agenzie regolatorie internazionali hanno concordato di intensificare la loro cooperazione nei seguenti tre settori: ricerca in gravidanza per esaminare l'impatto sia della malattia da nuovo coronavirus che dell'uso di farmaci sulle donne in gravidanza colpite da Sars-Cov-2 e sui nascituri, al fine di supportare lo sviluppo di farmaci per il Covid-19, la gestione del rischio e la pianificazione del monitoraggio della sicurezza di vaccini e terapie; creazione di coorti cliniche internazionali di pazienti Covid-19 per condividere competenze e aumentare il potere di studio e la qualità dei dati al fine di soddisfare i requisiti normativi e colmare attuali lacune conoscitive; preparazione di una solida infrastruttura per monitorare la sicurezza e l'efficacia dei vaccini contro il Covid-19 al fine di rilevare rapidamente e minimizzare i rischi per i pazienti. E' quanto fa sapere l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sul suo sito web. (segue) (Rin)