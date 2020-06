Sanità: Aifa, agenzie regolatorie mondiali impegnati a collaborare in studi osservazionali Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ricerca osservazionale di alta qualità può integrare le conoscenze provenienti dagli studi controllati randomizzati e fornire prove sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini e dei trattamenti utilizzati nella pratica clinica per la prevenzione e il trattamento del Covid-19. I partecipanti hanno convenuto che la collaborazione globale sugli studi osservazionali dei dati provenienti dal mondo reale contribuirà non solo a rafforzare la risposta contro il Covid-19, ma anche a costruire una duratura cooperazione internazionale per la futura ricerca osservazionale, che vada oltre la pandemia in corso. L'incontro - si legge - si è basato sull'esperienza e le conoscenze acquisite a partire dal primo convegno sugli studi osservazionali relativi al Covid-19 svoltosi ad aprile, nel quale era stata sottolineata la necessità e l'impegno da parte delle agenzie regolatorie a cooperare e a migliorare la condivisione delle informazioni a livello globale sulla ricerca e sviluppo di trattamenti e vaccini contro il Covid-19. I partecipanti, appartenenti a più di 25 Paesi, rappresentavano 28 autorità regolatorie dei farmaci nonché esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La discussione è stata moderata da Marc Mes, direttore generale del Marketed Health Products Directorate (Direzione prodotti sanitari commercializzati) presso Health Canada e da Peter Arlett, Dirigente della Task Force di Analisi dei Dati e Metodi presso l'Ema. Maggiori dettagli su discussioni e risultati della riunione verranno divulgati nei prossimi giorni. (Rin)