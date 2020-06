Fase 2: Sala, Milano nuova sede trasformazione digitale sistema finanziario è buona notizia per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “‘Intendiamo valorizzare la principale piazza finanziaria del Paese, quella di Milano, come centro di innovazione digitale del Paese’. Sono parole del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che ci dicono che Bankitalia intende fare di Milano la sede della trasformazione digitale del sistema finanziario quindi vuol dire anche più funzionari di Bankitalia in città, in particolare nel palazzo di piazza Cordusio, ed è una buona notizia per Milano, per il Paese e anche per l’Europa (tra l’altro segnalo che il Recovery fund finanzia in particolare la trasformazione digitale)”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto videomessaggio pubblicato sulle sue pagine social evidenziando inoltre come il progetto “sia affidato a una milanese, Alessandra Perrazzelli, che siede nel direttorio di Bankitalia”. (Rem)