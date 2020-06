Romania: Stato pagherà 45 per cento dello stipendio per chi torna al lavoro dopo cassa integrazione per Covid19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro romeno ha affermato che, "sebbene si siano verificati alcuni problemi, le domande di cassa integrazione e di pagamenti sono state gestite abbastanza bene finora". "Rispetto ad altri Paesi membri dell'Ue sulla cui situazione mi sono informata, noto che la Romania ha gestito efficacemente questo processo di soluzione delle domande di cassa integrazione e di pagamento. Ci sono alcune disfunzionalità, qua e là, però, secondo me, siamo mossi relativamente bene e i risultati sono stati visibili nei pagamenti effettuati. Siamo in pieno processo di preparazione dei pagamenti afferenti al mese di maggio, a inizio giugno si possono inoltrare le domande per il mese di maggio e tutti sono pronti a effettuare i pagamenti", ha affermato Alexandru. (segue) (Rob)