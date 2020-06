Romania: Stato pagherà 45 per cento dello stipendio per chi torna al lavoro dopo cassa integrazione per Covid19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro ha anche annunciato che quasi 430 mila contratti di lavoro sono cessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il 16 marzo scorso, finora. Si tratta, nella maggior parte, di contratti nell'industria della lavorazione, nel commercio al dettaglio, riparazione autovetture e moto, e nell'edilizia. Altri quasi 600 mila contratti di lavoro sono stati sospesi. Stando all'Istituto nazionale di statistica, il tasso di disoccupazione in Romania è aumentato a marzo al 4,6 per cento, dal 3,9 per cento a febbraio, a causa degli effetti della pandemia di Covid-19 sul settore economico. L'agenzia di di rating Fitch prevede che la disoccupazione in Romania raddoppierà quest'anno rispetto all'anno scorso, quindi dovrebbe salire all'8 per cento, da una minima storica del 3,9 per cento, in seguito alla perdita dei posti di lavoro a causa della pandemia. "Sarebbe la maggiore crescita della disoccupazione mai registrata in un solo anno", rileva l'analisi effettuata dall'agenzia di rating. (Rob)