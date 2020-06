Tlc: Giacomelli (Pd), rete 5G diventi prima vera grande opera pubblica Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discussione sul 5G e sulla rete da realizzare "potrebbe diventare la grande occasione per affidare alla Bei, con l'accordo degli Stati e magari la partecipazione degli operatori europei, il compito di realizzare la rete in tutta Europa, di assicurare gli investimenti necessari e garantire integrità e neutralità dell'infrastruttura. La prima, vera, grande opera pubblica europea. Una sorta di moderna società del carbone e dell'acciaio". Lo ha detto il deputato Pd Antonello Giacomelli in un articolo pubblicato dal sito "Immagina", che lancia l'iniziativa per una nuova chiave economica che sia di fatto il nocciolo duro di una identità economica europea. "Lo slogan meno stato più mercato non è mai stato così privo di senso come ora", afferma. E sottolinea: "Sono convinto che si affermerà sempre di più la necessità di disincentivare la finanza per la finanza ed incentivare la finanza per l'economia reale. Il credito rappresenta una precondizione per il mercato e non è sostenibile che sia condizionato da interessi, per quanto legittimi, di azionisti privati rispetto all'interesse generale del mercato stesso e del sistema economico di un paese". "O dobbiamo fingere – conclude - di non vedere che potenti realtà finanziarie straniere stanno preparando l'assalto a pezzi pregiati del sistema produttivo italiano? Magari con il sostegno di banche o di finanza pubblica che alcuni paesi mettono a disposizione".(Rin)