Energia: spagnola Grupotec, nuovi contratti per impianti fotovoltaici in diversi paesi

- La società spagnola Grupotec ha stipulato negli ultimi mesi diversi contratti per un valore di circa 200 milioni di euro per la costruzione di impianti fotovoltaici in diversi paesi del mondo con una capacità complessiva di 312 megawatt. Le aree in cui opera la società basata a Valencia si estendono in Europa (Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna), Africa ed America Latina. Grupotec sta completando in Kenia, nella città di Eldoret, i lavori di uno dei più grandi parchi fotovoltaici del continente africano con una potenza di 100 megawatt. In Spagna, l'azienda ha annunciato di prevedere investimenti per 190 milioni di euro nei prossimi 5 anni. (Spm)