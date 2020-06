Energia: "Financial Times", Regno Unito ha bisogno di più nucleare finanziato dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha bisogno di più energia nucleare e dovrebbe essere il governo a finanziarla. Questa è l'opinione del quotidiano britannico "Financial Times". Secondo il quotidiano, nonostante il Regno Unito sia stato il primo paese del mondo a introdurre delle leggi per porre fine al contributo nazionale al riscaldamento globale entro il 2050, non esiste ancora un piano coerente per raggiungere questo risultato. Molte decisioni sono ancora delle bozze, come quelle relative a quale tipo di tecnologia prenderà il posto dei combustibili fossili. Per quanto riguarda il sistema elettrico, sembra ovviamente esserci un ruolo fondamentale per le energie rinnovabile. Il Regno Unito sembra avere un approccio facilmente identificabile per quanto riguarda l'energia nucleare: intende mantenere il settore ai minimi prima di disattivare la sua capacità energetica nei prossimi due decenni. Eppure la necessità di aumentare in modo importante le possibilità di sostituzione dei combustili fossili per i trasporti e il riscaldamento delle abitazioni è evidente. Secondo il "Ft" è certo che ci sia bisogno di più energia nucleare, se non altro almeno come polizza assicurativa contro le incertezze del settore. La crisi di coronavirus ha dimostrato che i governi devono iniziare a prepararsi seriamente per qualsiasi eventualità. La competitività del Regno Unito dipende fondamentalmente dalla sua transizione energetica. Se c'è così tanto da perdere, conclude il quotidiano, l'energia nucleare non può essere abbandonata.(Rel)