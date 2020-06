Yemen: ironia sui social per parole ministro Sanità Houthi su vaccino Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si ferma l’ironia sui social network per le parole pronunciate ieri dal ministro della Sanità del governo della milizia Houthi in Yemen, Taha al Mutawakkil, il quale ha annunciato di aver avviato a Sana'a ricerche per curare il coronavirus. Il ministro della Sanità degli Houthi ha affermato che il vaccino per il coronavirus arriverà dallo Yemen, riferendosi a ricerche e studi promettenti al riguardo condotti dalle sue équipe, evitando di dare informazioni sul numero di morti o sulle migliaia di vittime non identificate e seppellite dalle sue milizie nella capitale dello Yemen nelle ultime settimane. Il ministro Houthi si è vantato per la politica del suo gruppo riguardo al contrasto alla diffusione dell'epidemia dicendo: "Trattiamo i pazienti rispettando i loro diritti alla cura e non come riportano i media".(Res)