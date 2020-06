Ue: Gentiloni, per la prima volta politica economica europea ha importante volume di fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la prima volta che la politica economica europea ha un volume di fuoco significativo che non si basa solo su tetti, regole e sorveglianza. Lo ha detto il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, a “24Mattino”. "Il piano di ripresa prevede inevitabilmente che ci siano dei piani nazionali”, spiega Gentiloni, perché la Commissione Ue stessa non sarebbe in grado di stabilire in autonomia dove dovrebbero essere allocate le risorse. “La Commissione deve far sì che le risorse vengano utilizzate positivamente” e nella maniera corretta. “L’obiettivo è dotare l’Ue di una politica monetaria che abbia delle risorse a disposizione”, ha aggiunto Gentiloni, secondo cui “molto coraggiosamente”, questa volta si è accettata “l’idea che ci siano delle risorse a fondo perduto”. “Stiamo mettendo insieme risorse economiche per le sfide che ci saranno nei prossimi anni”, ha detto il commissario Ue. (Les)