Libia: per l'Osservatorio siriano sono oltre 11 mila i mercenari inviati dalla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero attuale di combattenti siriani inviati dalla Turchia in Libia è stimato a 11.200, tutti giunti nel Paese per partecipare ai combattimenti tra le forze del Governo di accordo nazionale e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Lo ha annunciato l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Alcuni di questi sarebbero in realtà migranti che attraverso il Mediterraneo erano diretti verso i paesi dell'Europa meridionale mentre altri si stavano preparando ad emigrare. Molti di loro considerano la Libia come un punto di transito per la migrazione verso l'Europa, ha dichiarato l'Osservatorio siriano sul suo sito ufficiale.(Res)