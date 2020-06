Germania: la crisi del coronavirus costa finora 287,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi causata dalla pandemia di coronavirus è costata finora allo Stato tedesco 287,5 miliardi di euro. È quanto si apprende dai calcoli dell'Istituto per l'economia tedesca di Colonia (Iw), come riferisce il quotidiano “Bild”. L'Iw rende, inoltre, noto che, nella crisi, il governo federale, gli esecutivi dei Laender e le amministrazioni comunali hanno sostenuto spese aggiuntive per 192,9 miliardi di euro, mentre le rispettive entrate sono diminuite di 94,6 miliardi di euro. Infine, il rapporto tra debito e Pil della Germania è aumentato al 79,9 per cento. (Geb)