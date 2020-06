Emirati: il 9 per cento dell’elettricità di Dubai proviene da fonti pulite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità di Dubai per l’acqua e l’elettricità (Dewa) ha annunciato che il 9 per cento dell’energia elettrica prodotta nell’emirato proviene da fonti pulite. Lo riferisce il portale d'informazione energetica emiratino "Middle East Utilities". La quota ha bruciato la prima tappa fissata dalla Dubai Clean Energy Strategy 2050, che si prefigge di produrre il 7 per cento dell’elettricità da fonti pulite entro il 2020 e il 75 per cento entro il 2050.(Res)