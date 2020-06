Fase 2: Delrio (Pd), stimolare politica verso scelte giuste e coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna stimolare la politica a fare scelte giuste e coraggiose. Lo ha detto ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital, Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera. "Non credo, come dice Bonomi, che la politica faccia più danni del Covid. Casomai bisogna stimolare la politica a fare scelte giuste, scelte coraggiose", ha detto Delrio in risposta d alcune dichiarazioni del presidente di Confindustria. "Abbiamo bisogno di fare scelte strutturali per rendere più competitivo il sistema", ha aggiunto, sottolineando che "vorrei che Bonomi ogni tanto parlasse di quanto l'evasione fiscale sia un cancro per il Paese". L'esponente del Pd ha detto poi che "Conte è stato impegnato in un'emergenza senza precedenti, e mi pare abbia riportato il Paese sulla strada giusta. Se adesso deve cambiare passo? Dobbiamo cambiare passo tutti.". In chiusura, parlando della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, Delrio ha detto: "La revoca ad Aspi si può fare se ci sono i documenti che ne attestino la solidità, per fare in modo che non si apra un contenzioso che danneggi lo Stato", ha concluso. (Rin)