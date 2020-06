Arabia Saudita: riapertura moschea di Medina dopo chiusura di 74 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno dell'Arabia Saudita ha riaperto le porte della Moschea del Profeta ai fedeli a Medina, dopo un periodo di chiusura di 74 giorni a causa della pandemia da coronavirus. La presidenza generale delle due moschee di Mecca e Medina ha annunciato l'approvazione del piano di apertura della moschea del profeta, dopo il via libera del monarca saudita, re Salman bin Abdulaziz. Il regno aveva chiuso le moschee, congelato il pellegrinaggio e imposto il coprifuoco in diverse regioni del paese per contrastare lo scoppio del coronavirus.(Res)