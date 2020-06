Iraq: Kadhimi annuncia tagli a salari gonfiati di dipendenti e funzionari pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier iracheno Mustafa al Kadhimi ha annunciato che la commissione finanziaria governativa da lui presieduta ha preso la decisione di tagliare gli stipendi di funzionari e dipendenti pubblici. Lo riferisce il portale d'informazione curdo-iracheno "Rudaw". Dei sette milioni di persone sul libro paga di Baghdad per un esborso annuo di circa 50 miliardi di dollari, almeno 250 mila dipendenti pubblici riceverebbero salari doppi o addirittura tripli. Secondo l'organizzazione non governativa "Free Dialogue Forum", esisterebbero oltre 500 mila dipendenti "fantasma" pagati da Baghdad. Il 29 maggio, il ministero delle Finanze Ali Allawi ha annunciato un piano governativo per tagliare i salari pubblici, esclusi quelli al di sotto dei 500 mila dinari (meno di 420 dollari). L'economia irachena è in forte sofferenza a causa del crollo del prezzo del greggio (quest'ultimo vale il 92 per cento delle esportazioni totali del paese) conseguente alla pandemia scatenata dal coronavirus e alla crisi economica conseguente. (Res)