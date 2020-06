Germania, ecco i possibili contenuti del piano di stimolo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estensione della cassa integrazione di uno o due anni, ma senza il recente aumento del sussidio al dal 60 all'80 per cento del salario per i lavoratori senza figli e al 67 all'87 per cento per quelli con prole, bonus una tantum per le famiglie pari a 300 euro a bambino, misure di salvataggio per i comuni indebitati, con rimborso del disavanzo e compensazione delle entrate fiscali ridotte dalla crisi del coronavirus per metà da parte del governo federale e. per metà dai Laender. Sarebbero questi gli elementi principali del piano di stimolo per l'economia tedesca annunciato dal cancelliere Angela Merkel e che il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, starebbe elaborando. L'iniziativa, dal valore compreso tra i 75 e gli 80 miliardi di euro, dovrebbe essere presentata nei prossimi giorni, dopo la riunione prevista per il 2 giugno dai vertici della Grande coalizione al governo in Germania, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la maggioranza è già divisa sul piano di stimolo. Presidente della Csu e primo ministro della Baviera, Markus Soeder ritiene che il governo federale debba rafforzare la domanda interna per compensare in parte il declino delle esportazioni. Nel corso di un'intervista al quotidiano “Die Welt”, Soeder ha auspicato a tal fine l'abolizione completa del contributo di solidarietà (Soli), definendola “il maggior taglio delle tasse in oltre 30 anni in Germania”. Inoltre, le aziende dovrebbero ottenere sgravi fiscali. Per il presidente della Csu, il costo dell'energia dovrebbe essere ridotto e il governo federale dovrebbe elaborare un programma di investimenti per i comuni oltre a un bonus per le famiglie. Cdu e Csu sono contrarie all'assunzione del debito dei comuni da parte di Stato e Laender. Le municipalità andrebbero, invece, aiutate con il governo federale che si assume tre quarti e non più la metà dei dei costi di alloggio per i disoccupati, rinuncia con i Laender alla sua quota delle tasse sulle attività professionali per il 2020 e il 2021 e finanzia il 90 per cento dei costi nei programmi di investimento delle città. Il restante 10 per cento viene, invece, coperto dai Laender. (Res)